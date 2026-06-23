Milli takıma Fatih Terim Aykut Kocaman modeli

A Milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından gözler TFF Başkanlığı ve A Milli Takım teknik direktörlüğü koltuğunu çevrildi.

Levent Ümit Erol, TFF ve A Milli Takım ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı ortaya koydu.

TFF'DE İKİ FARKLI SENARYO

Erol'un kulis bilgilerine göre TFF başkanlığındaki olası değişime bağlı olarak milli takım teknik direktörlüğü de değişecek. Fatih Terim'in TFF başkanlığına gelmesi halinde teknik direktör koltuğuna Aykut Kocaman'ın oturması bekleniyor. Mustafa Eröğüt'ün seçilmesi durumunda ise tercih Nuri Şahin'den yana kullanılacak.

"HACIOSMANOĞLU SEÇİMLE GİDER"

Erol, tüm bu senaryolara rağmen mevcut TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun koltuğu kolay bırakmayacağını düşündüğünü belirtti:

Giderse seçimle gider.

GALATASARAY'DA TRANSFER

Erol'a göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un birinci transfer hedefi Aston Villa'nın 29 yaşındaki Belçikalı orta sahası Youri Tielemans. İlginç olan ise işin karşı tarafı: Aston Villa'nın da Galatasaray'dan Gabriel Sara'yı istediği öğrenildi. Bu tablo, iki oyuncuyu kapsayan bir takas senaryosunun gündemin oldukça somut bir köşesine oturduğunu gösteriyor.