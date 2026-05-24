2026 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Takım'da Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'nun art arda sakatlanması moralleri bozdu.

Milli takıma art arda kötü haber: Dünya Kupası öncesi bir bu eksikti

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi toplanan A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürüyor. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan ay-yıldızlılar gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU ACI İÇİNDE KENDİNİ YERE BIRAKTI

Antrenman sırasında zemine takılan Kerem Aktürkoğlu, acı içinde kendini yere bıraktı. Yürümekte güçlük çeken Aktürkoğlu’nun durumu yapılacak testlerin ardından belli olacak.

KENAN YILDIZ DA SAKATLANDI

Millilere bir kötü haber de Kenan Yıldız’dan geldi. Torino’yu konuk edecek Juventus’ta sakatlanan Kenan Yıldız, bir süre sahalardan uzak kalacak. Oyuncunun yaklaşık 3 hafta forma giymesi beklenmiyor.

İLK MAÇA YETİŞEMEYEBİLİR

Milli futbolcunun, 14 Haziran'da oynanacak olan Avustralya maçına yetişip yetişmeyeceği ise henüz belli değil.

