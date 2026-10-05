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Halk TV Spor Milli takım sonrası Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi

Milli takım sonrası Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi

Milli takım kampından ayrılan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a geri döndü. Milli futbolcunun bir süre izin yapacağı öne sürülmüştü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli takım sonrası Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

KASIMPAŞA MAÇININ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki mücadele ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Milli takım sonrası Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi - Resim : 1

BARIŞ ALPER YILMAZ GERİ DÖNDÜ

A Milli Takım kampından ayrılan Barış Alper Yılmaz da antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik heyetin bir süre toparlanması için Barış Alper Yılmaz'a izin verdiği öne sürülmüştü.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Barış Alper Yılmaz
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