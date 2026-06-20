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Milli takım play off oynayacak: Rakibi belli oldu

Kadın A Milli Takımımızın 2027 Dünya Kupası play off'taki rakibi belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli takım play off oynayacak: Rakibi belli oldu

Kadın A Milli Takımımızın 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off maçındaki rakibi belli oldu.
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off 1. Tur kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Kura çekiminde A Milli Takımımızın rakibi Slovenya oldu.

İLK MAÇ TÜRKİYE'DE

Eşleşmenin ilk maçı 9 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'de, rövanşı ise 13 Ekim 2026 tarihinde Slovenya'da oynanacak.
Kadın A Milli Takımımız, rakibini elemesi halinde, play off 2. turunda Macaristan-Hollanda eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Milli takım play off oynayacak: Rakibi belli oldu - Resim : 1
Bu turdaki ilk maç 1 Aralık 2026 tarihinde Türkiye'de, rövanş karşılaşması ise 5 Aralık 2026 tarihinde deplasmanda oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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