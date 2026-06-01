Milli takım Kuzey Makedonya'yı çok rahat geçti: Dünya Kupası öncesi yüzler güldü
A Milli Takım hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Milliler, Dünya Kupası öncesi son maçına Venezuela karşısında çıkacak.
2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yla karşılaştı. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılar sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 1'de Orkun Kökçü, 15'te Can Uzun, 52'de Deniz Gül ve 69'da Barış Alper Yılmaz kaydetti.
EREN ELMALI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Millilerde Eren Elmalı sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Elmalı'nın yerine 27. dakikada Zeki Çelik oyuna dahil oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Eren Elmalı, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
SON SINAV VENEZUELA KARŞISINDA
Millilerimiz, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçına Venezuela karşısında çıkacak. 7 Mayıs Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde oynanacak. Mücadele TSİ 01.00'de başlayacak.
