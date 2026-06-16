Milli takım kampına yılan girdi

2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde kamp yapan Almanya A Milli Futbol Takımı ilginç bir olay yaşadı.

ANTRENMAN YARIDA KALDI

Milliler antrenman yaptığı sırada sahaya giren bir yılan nedeniyle paniğe kapıldı. Almanlar antrenmanı yarıda kesmek zorunda kaldı.

"ISIRIRSA HASTANEYE GİTMEK GEREKİYOR"

Olaya dair konuşan Joshua Kimmich, "Dün bir yılan gördük, zehirli olduğu söylendi. Isırırsa hastaneye gitmek gerekiyor. Ölümcül olduğunu düşünmüyorum ama yine de tehlikeli" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA'DA BU KADAR TEHLİKELİ HAYVANLARA DENK GELMİYORUZ"

Yılanlara alışkın olmadıklarını vurgulayan deneyimli futbolcu, "Almanya'da bu kadar tehlikeli hayvanlara denk gelmiyoruz. Burada daha dikkatli davranmaya çalışıyoruz" sözlerini sarf etti.