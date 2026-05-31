Halk TV Spor Milli Takım İtalyanları şaşırttı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında İtalya'yı 3-0 yendi. İtalyanlar ilk maçta Ay Yıldızlıları 3-0 mağlup etmişti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, İtalya'nın Bergamo kentindeki karşılaşmayı 26-24, 25-23 ve 25-21'lik setlerle kazandı.

Milliler, İtalya'da oynadığı hazırlık maçlarını 2 galibiyet, bir mağlubiyetle tamamladı.

Türkiye, 10-14 Haziran tarihlerinde VNL'in Kanada'da yapılacak ilk etabında ABD, Fransa, İtalya ve Kanada ile karşılaşacak.

İLK MAÇI 3-0 KAYBETMİŞTİK

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenilmişti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cavalese kentindeki Arpad Weisz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-20, 25-17 ve 25-13'lük setlerle kaybetmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
