2026 Dünya Kupası'na gidecek olan A Milli Futbol Takımımız, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli takım hazırlıklarını sürdürdü: 4 isim tedavi edildi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Ay-yıldızlı ekipte Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız ise tedavi edildi.

BASIN MENSUPLARIYLA BAYRAMLAŞTILAR

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ile oyuncular, basın mensuplarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

İtalyan teknik adam ile milli futbolcular, antrenmandan önce basın mensuplarıyla bayramlaştı. Arda Güler ile Yusuf Akçiçek, gazetecilere lokum ikram etti.

