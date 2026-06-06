Milli takım garantiledi futbolcular havalara uçtu

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup 5. maçında ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 2-1 yendi.

Bu sonuçla grupta üçüncü galibiyetini alan ve puanını 10'a çıkaran milliler, grup aşamasının bitimine bir maç kala ikinciliğini garantileyerek play off oynama hakkı elde etti.



Milliler, maçın ardından galibiyeti coşkuyla kutladı.

KIRAGASI: GURUR DUYUYORUM

A Milli Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, maçtan sonra takımıyla gurur duyduğunu söyledi.



Kıragası şu ifadeleri kullandı:

"Yerleşmiş bir savunma kurgumuz var. Savunmadan kazandığımız toplarla çok güzel hücum aksiyonlarına girebiliyoruz. Hücumdan savunmaya geçişlerdeki reaksiyonlardan çok memnunum. Oyuncularımız canla başla mücadele ettiler. Teknik özellikleri yüksek oyunculara sahibiz. Taktiğimiz de yerleşti. Güzel bir galibiyet oldu. Son derece mutluyum. Bu oyuncularla gurur duyuyorum ve çok güzel işlere imza atacaklarına inanıyorum. Umutluyum. Bu ekip çok inanıyor. 4 sene önce 40'lı sıralara gideceğimizi hedeflemiştim. Hedefimize yaklaştık. Rakip kim olursa olsun çok iyi bir mücadele vereceğiz."