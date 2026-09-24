A Milli Takım, Fransa Milli Takımı karşısında açık ara geride. İki takım arasında 4-1'lik fark bulunuyor.

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın oynayacakları maçla 7. kez karşılaşacak.

Şimdiye kadar oynanan 6 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda Fransa 13 gol atarken, milliler 5 golle karşılık verdi.

İLK MAÇ 1996'DA OYNANDI

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇLARI

14.10.2019 Paris EURO 2020 Elemeleri 1-1

08.06.2019 Konya EURO 2020 Elemeleri 2-0

05.06.2009 Lyon Özel 0-1

26.06.2003 Paris Konfederasyon Kupası 2-3

15.11.2000 İstanbul Özel 0-4

09.06.1996 Paris Özel 0-4

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır. (AA)