Milli takım Fransa İtalya ve Belçika ile oynayacak: Milli maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda
A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacak. Milli maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacak. Milli maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek A Millî Takımımız, Eylül / Ekim döneminde oynayacağı dört maç için bugün İstanbul'da kampa girdi. Ay-Yıldızlı ekibimiz 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa ile oynayacağı gruptaki ilk karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman fitness salonunda üç grup halinde yapılan çalışmalarla başladı. Kulüp takımlarıyla müsabaka oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ilk bölümün ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahaya geldi. Sahadaki grup, ısınmanın ardından pas çalışması ve aerobik koşu yaptı. Son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrı nedeniyle antrenmana katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer ve Yunus Akgün'ün de tedavilerine başlandı. Demir Ege Tıknaz ise seyahat programı dolayısıyla antrenmanda yer almadı.
A Millî Takım'ın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Surözü ve Muhammet Akçay, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ile Millî Takımlar ana sponsoru Turkcell'in Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı da tribünden takip etti.
A Millî Takımımız, bugün saat 17.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Fransa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde 25 Eylül'deki Fransa maçının ardından 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. A Millîler, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de ise İtalya ile deplasmanda karşılaşacak.
Milli takımımızın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (İstanbul Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)
Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş)
Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray).
A Milli Takım'ım Uluslar A Ligi 1. Grup'taki maç programı şöyle:
25 Eylül Cuma:
21.45 Türkiye-Fransa (Kocaeli)
28 Eylül Pazartesi:
21.45 Türkiye-İtalya (Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk)
2 Ekim Cuma:
TSİ 21.45 Belçika-Türkiye (Maurice Dufrasne)
5 Ekim Pazartesi:
TSİ 21.45 İtalya-Türkiye (Renato Dall'Ara)
Karşılaşmaların yayınlanacağı kanal da belli oldu. Maçlar ATV'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.