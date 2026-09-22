Halk TV Spor Milli takım Fransa İtalya ve Belçika ile oynayacak: Milli maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Milli takım Fransa İtalya ve Belçika ile oynayacak: Milli maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacak. Milli maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin