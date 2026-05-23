Milli takım dünya şampiyonu oldu

23 Yaş Altı İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, finalde Japonya'yı 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Spor Servisi
Spor Servisi
Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı takım, Japonya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zlatibor'da gerçekleştirilen organizasyonda milliler, namağlup turnuva tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Finalde Japonya ile karşılaşan milli takım, Muhammet Mustafa Yıldız'ın 23 ve 34. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

BAKAN BAK TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takımla görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bak, finalde Japonya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ay-yıldızlı ekibi tebrik etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, milli sporcular ve antrenörlerle görüşen Bakan Bak, elde edilen başarıdan dolayı takımı kutladı.

Federasyon başkanı ve milli takım da desteklerinden dolayı Osman Aşkın​​​​​​​ Bak'a teşekkür etti. (AA)

