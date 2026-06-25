Milli takım ABD maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında ABD ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Carson Sports Park'ta gerçekleştirilen son antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı.

ANTRENMANDA SON HAZIRLIKLAR

Sahada yapılan kısa toplantının ardından idman ısınma koşularıyla başladı. Futbolcular istasyon çalışması ve top kapma idmanının ardından antrenmanın basına kapalı bölümünde ABD maçının taktiği üzerinde çalıştı. İdmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takip etti. Teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman öncesinde Bakan Bak'la kısa bir görüşme yaptı.

MAÇ YARIN 05.00'TE

Türkiye-ABD karşılaşması, yarın Türkiye saatiyle 05.00'te Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak. İlk 2 maçta alınan sonuçlar kapsamında bu maçtan bağımsız olarak Türkiye'nin gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

(AA)