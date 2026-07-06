Milli takım 2. tura yükseldi: Çok zor rakiplerle eşleşti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nu 6 galibiyetle lider tamamladı.

MİLLİLER 6'DA 6 YAPTI

Milliler, C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre ile mücadele etti. Sahasında ve deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan Türkiye, namağlup ve lider olarak ikinci tura yükseldi.

ÇOK ZOR RAKİPLER VAR

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci turunda J Grubu'nda mücadele edecek.

J Grubu'nda C ile D gruplarını ilk 3'te tamamlayan toplam 6 takım, Dünya Kupası vizesini almaya çalışacak. Grupta Türkiye, İzlanda, Sırbistan, Litvanya, Bosna Hersek ve İtalya yer aldı.

6 MAÇ DAHA YAPACAK

Milliler, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda İtalya, Litvanya ve İzlanda ile toplam 6 maça çıkacak.

TÜRKİYE LİDER BAŞLAYACAK

24 Ağustos-1 Eylül, 23 Kasım-1 Aralık ve 22 Şubat-2 Mart 2027'de oynanacak müsabakalar sonunda ilk 3'te yer alan ekipler, Dünya Kupası bileti alacak.

Türkiye, ikinci tur aşamasına lider başlayacak.