Milli maçta skandal yasak: Atatürk pankartı stada sokulmadı

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında millilerimiz ile Avustralya karşılaştı. Kanada'daki BC Palace Stadyumu'nda oynanan mücadelede millilerimiz 2-0 mağlup oldu.

ATATÜRK PANKARTI İÇERİYE ALINMADI

Alınan mağlubiyet hayal kırıklığı yaşatırken tribünlerde yaşanan bir skandal gündem oldu. Karşılaşmayı statta takip etmek isteyen Üniversiteli Altaylılar taraftar grubunun Atatürk pankartı içeri alınmadı.

"YASAKLANAN UNSUR"

Hazırlanan pankartın FIFA kriterlerine uygun olduğunu belirten Üniversiteli Altaylılar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Pankartımız FIFA’nın belirlediği kurallar incelenip bu kurallara göre hazırlanmış olmasına rağmen Avustralya-Türkiye maçında stadyuma “yasaklanan unsur” gerekçesiyle alınmamıştır. Yasak olan durumun ne olduğunu anlamamakla beraber, yaşamış olduğumuz bu olayı siz kamuoyumuzla da paylaşmak istedik.