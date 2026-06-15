Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Milli maçta skandal yasak: Atatürk pankartı stada sokulmadı

Milli maçta skandal yasak: Atatürk pankartı stada sokulmadı

Üniversiteli Altaylılar taraftar grubu, Türkiye - Avustralya maçında stada sokmak istediği Atatürk pankartının içeri alınmadığını duyurdu. Açıklamada pankartın "Yasaklanan unsur" olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli maçta skandal yasak: Atatürk pankartı stada sokulmadı

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında millilerimiz ile Avustralya karşılaştı. Kanada'daki BC Palace Stadyumu'nda oynanan mücadelede millilerimiz 2-0 mağlup oldu.

ATATÜRK PANKARTI İÇERİYE ALINMADI

Alınan mağlubiyet hayal kırıklığı yaşatırken tribünlerde yaşanan bir skandal gündem oldu. Karşılaşmayı statta takip etmek isteyen Üniversiteli Altaylılar taraftar grubunun Atatürk pankartı içeri alınmadı.

Şenol Güneş de topa girdi: Montella ve Kerem Aktürkoğlu çıkışıŞenol Güneş de topa girdi: Montella ve Kerem Aktürkoğlu çıkışı

"YASAKLANAN UNSUR"

Hazırlanan pankartın FIFA kriterlerine uygun olduğunu belirten Üniversiteli Altaylılar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Pankartımız FIFA’nın belirlediği kurallar incelenip bu kurallara göre hazırlanmış olmasına rağmen Avustralya-Türkiye maçında stadyuma “yasaklanan unsur” gerekçesiyle alınmamıştır. Yasak olan durumun ne olduğunu anlamamakla beraber, yaşamış olduğumuz bu olayı siz kamuoyumuzla da paylaşmak istedik.

Milli maçta skandal yasak: Atatürk pankartı stada sokulmadı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım Dünya Kupası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro