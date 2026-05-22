Milli maçın biletleri 46 gün kala tükendi

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’ndaki altıncı maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

46 GÜN KALA BİLETLER TÜKENDİ

Taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi ve Türkiye - İsviçre maçına 46 gün kala tüm biletler tükendi.

Teşekkür mesajı paylaşan Türkiye Basketbol Federasyonu, ''Yoğun ilgi gösterilen müsabakanın bütün biletlerinin kısa sürede satışının tamamlanması, Millilerimize verilen desteği bir kez daha ortaya koydu. A Erkek Milli Takımımıza gösterdikleri ilgi ve destek için tüm halkımıza teşekkür ederiz.'' ifadelerini kullandı.

ELEMELERDE 4'TE 4 YAPTI

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım, elemelerde oynadığı 4 maçın hepsini kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Sahasında Bosna-Hersek, deplasmanda İsviçre, deplasman ve iç sahada Sırbistan'ı deviren Türkiye, deplasmanda Bosna-Hersek ile karşılaşacak.

Elemelerin son maçında ise İstanbul'da İsviçre'yi konuk edecek.