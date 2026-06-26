Milli maç sonrası TRT'ye olay tepki: Arda Güler canlı yayında açıkladı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. hafta maçında Türkiye ile ABD karşılaştı. Ay-yıldızlılar rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş TRT'ye röportaj veren Arda Güler'le muhabir İbrahim Kırkayak arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"ELEŞTİRİLERDEN ÇOK MUTSUZLAR"

TRT muhabiri İbrahim Kırkayak maç öncesi yaptığı konuşmada "Arda, Merih, Hakan gibi oyuncular eleştirilerden çok etkilendi. Çok mutsuzlar" sözlerini sarf etti.

"TÜM ELEŞTİRİLERİ HAKLI BULUYORUM"

Bu sözlere tepki gösteren Arda Güler, "Abi şunu söylemek istiyorum... Galiba maçtan önce benim üzgün olduğumu, moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz. Kesinlikle şunu söylemek istiyorum; tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne deseler haklılar. Bundan sonraki her maç bizim kendimizi tekrar kanıtlayıp telafi etmemiz için bir şans olacak" dedi.

"SİZİ KORUMAK ADINA YAPTIK"

İbrahim Kırkayak ise cevaben "O yorumumuz şu anlamdaydı. Hepimiz zaten bunu konuşuyoruz. Eleştiriler seviyenin biraz altına düşünce sizlerin moral bozukluğunu belirtmek istedik orada. Seviyesiz eleştiriler gelince burada biz sizi korumak adına yorumlar yaptık" diye konuştu.