Fransa Milli Takımı'nda Zinedine Zidane dönemi resmen başlarken, efsane teknik adam ilk antrenmanlardan itibaren takımın oyun yapısında sürpriz değişikliklere gitti. UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile oynanacak karşılaşma öncesi Fransız ekibinde yeni sistem dikkat çekiyor.

ZIDANE FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Zinedine Zidane'ın göreve gelir gelmez ilk hamlesi, son dönemde kullanılan 4-2-3-1 dizilişinden vazgeçmek oldu. Fransız teknik adamın takımını 4-3-3 sistemiyle sahaya çıkarmayı planladığı öğrenildi.

Yeni oyun planında topa daha fazla sahip olan, oyunu yönlendiren ve hücumda daha etkili bir Fransa oluşturulması hedefleniyor.

"BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİM"

Göreve başladıktan sonra futbol anlayışına dair konuşan Zidane, hücum futboluna vurgu yapmıştı.

Fransız teknik adam, "Değişiklikler olacak. Oyunu oynayan ve kontrolü eline almak isteyen bir takım görmek istiyorum. Topsuz oyunda da dengeli olmalıyız. Ama benim için en önemli şey bu takımın iyi futbol oynaması" ifadelerini kullanmıştı.

Clairefontaine'de gerçekleştirilen ilk çalışmaların da bu anlayış doğrultusunda şekillendiği belirtildi.

MBAPPE DEPREMİ

Yeni sistemde en dikkat çekici değişimin hücum hattında yaşanması bekleniyor.

Zidane'ın planına göre Kylian Mbappe yeniden sol kanatta görev yapacak. Fransız basınında bu karar deprem etkisi yarattı.

Hücumun merkezinde ise Ousmane Dembele'nin sahte 9 rolünde oynatılması planlanıyor.

Sağ kanatta ise son dönemin yükselen yıldızlarından Michael Olise'nin forma giymesi bekleniyor.

FRANSIZ BASINI ŞAŞKIN

Fransız basınında yer alan haberlere göre Zidane, saha içindeki çalışma temposuyla oyuncular üzerinde büyük etki yarattı.

Basın önünde sakin bir profil çizen deneyimli teknik adamın, idmanlarda oldukça aktif olduğu ve oyuncularla sürekli iletişim kurduğu ifade edildi. Özellikle kısa pas organizasyonları, oyun geçişleri ve çapraz top çalışmaları üzerinde yoğun şekilde durduğu belirtildi.

ORTA SAHADA REKABET ARTIYOR

4-3-3 sisteminin merkezinde teknik kapasitesi yüksek oyunculara öncelik veren Zidane'ın orta saha tercihleri de merak konusu oldu.

İlk antrenmanlarda Rayan Cherki ve Lucas Da Cunha'nın performanslarının dikkat çektiği belirtilirken, özellikle Como forması giyen Lucas Da Cunha'nın teknik ekibin beğenisini kazandığı ifade edildi.

DA CUNHA KARARI

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun pas kalitesi ve oyun görüşünün Zidane'ın oyun anlayışına uygun bulunduğu kaydedildi. Antrenman sonrası Zidane'ın Da Cunha ile uzun süre özel görüşme yaptığı öğrenilirken, oyuncunun Türkiye karşısında ilk 11'de görev alma ihtimalinin yükseldiği ifade edildi.

Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı, yeni dönemin ilk önemli testini Türkiye deplasmanında verecek. Fransız ekibinin sahaya Mbappe, Dembele ve Olise'den oluşan hücum hattıyla çıkması beklenirken, gözler efsane teknik adamın ilk resmi maçında ortaya koyacağı oyun anlayışına çevrilmiş durumda.

Zidane, ilk maçından itibaren topa hükmeden, oyunun kontrolünü elinde tutan ve hücumda daha üretken bir Fransa ortaya çıkarmayı hedefliyor.