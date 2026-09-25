Milli maç öncesi duygusal anlar: Tolga Kalender ve Ebubekir Uçar unutulmadı

Yakın zamanda hayatını kaybederek spor camiasını yasa boğan iki önemli isim Ebubekir Uçar ve Tolga Kalender, milli müsabaka öncesinde stadyumda saygıyla anıldı.

SKORBORDA YANSITILDI

UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelen Türkiye ve Fransa milli takımlarının maçı öncesinde, Kocaeli'de anlamlı bir vefa örneğine imza atıldı.

TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar ile Bandırmaspor’un forması altında ter döken futbolcu Tolga Kalender'in fotoğrafları, seremoniden hemen önce stadyumun dev skorboarduna yansıtıldı.

İki ismin yan yana duran fotoğrafları stadyumda derin bir sessizlik ve ardından büyük bir hüzün dalgası yarattı.

TARAFTARLAR TEK YÜREK OLDU

Kritik karşılaşmayı tribünlerden canlı takip etmek için Kocaeli Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran binlerce futbolsever, skorboardda fotoğrafların belirmesiyle birlikte anma anına alkışlarla destek verdi.

Türk futboluna ve kulüplerine önemli hizmetlerde bulunmuş olan bu iki değerli ismin hatırası, milli maç coşkusunun yaşandığı bu özel gecede bir kez daha anıldı. Spor dünyasını derinden sarsan bu vefatların ardından Kocaeli'de ortaya çıkan görüntüler, futbolun sadece bir oyundan ibaret olmadığını ve vefa duygusunun her şeyin önünde geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.