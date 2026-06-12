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Halk TV Spor Milli futbolcu hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle Kanada'ya alınmadı

Milli futbolcu hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle Kanada'ya alınmadı

Ganalı futbolcu Thomas Partey, hakkındaki 7 tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlaması nedeniyle Kanada'ya alınmadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli futbolcu hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle Kanada'ya alınmadı

Kanada, Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Thomas Partey'nin ülkeye girişine izin vermedi.

HAKKINDA 7 TECAVÜZ VE 1 CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI VAR

Hakkında 7 tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlaması bulunan ve Birleşik Krallık'ta hakim karşısına çıkacak 32 yaşındaki futbolcu, Kanada'ya girişine izin verilmediği için Gana'nın 17 Haziran Çarşamba günü Toronto'da Panama ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bir dönem Arsenal forması giyen ve şu anda kariyerini Villarreal'de sürdüren Partey, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

ABD'DEKİ MAÇLARDA FORMA GİYEBİLECEK

Partey, ülkesinin ABD'de oynayacağı İngiltere ve Hırvatistan maçlarında ise forma giyebilecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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