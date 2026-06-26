Milli futbolcu Dünya Kupası'ndayken takımından ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, milli futbolcu Samet Akaydin ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Samet Akaydin'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu olarak verdiğin mücadele, ortaya koyduğun emek ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler." denildi.

MİLLİ TAKIMLA BERABER DÜNYA KUPASI'NDAYDI

Deneyimli stoper, 2026 FIFA Dünya Kupası için milli takım kampında bulunuyor. Aydın, millilerin oynadığı 3 karşılaşmada da yedek kulübesinde yer aldı.

4 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 30 maçta forma giyen Samet Akaydın, 2 bin 650 dakika sahada kaldı. Aydın, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.