Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Milletler Ligi'nde ilk finalist belli oldu: Ana Cristina damgasını vurdu

Milletler Ligi'nde ilk finalist belli oldu: Ana Cristina damgasını vurdu

2026 FIVB Milletler Ligi Kadınlar yarı finalinde Brezilya, İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve ilk finalist oldu. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Ana Cristina maça damga vurdu. Çin-Türkiye maçının galibi, finalde Brezilya ile karşılaşacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milletler Ligi'nde ilk finalist belli oldu: Ana Cristina damgasını vurdu

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final etabında Brezilya, İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

İLK FİNALİST BREZİLYA

Brezilya final maçında bugün TSİ 14.30'da oynanacak Çin-Türkiye maçının galibiyle karşılaşacak. Final karşılaşması yarın TSİ 14.30'da yapılacak.

Organizasyonda üçüncülük maçı ise yarın TSİ 10.30'da oynanacak.

Arda Güler Mourinho'nun ilk maçında neye uğradığını şaşırdıArda Güler Mourinho'nun ilk maçında neye uğradığını şaşırdı

ANA CRISTINA MAÇA DAMGASINI VURDU

Fenerbahçe'nin yıldızı Brezilyalı Ana Cristina, İtalya karşısında 23 sayı yaparak maça damgasını vurdu.

22 yaşındaki genç yıldız, Brezilya'nın finale çıkmasında büyük rol oynadı.

MAÇTAN DETAYLAR

  • Salon: East Asian Games Dome
  • Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Yuliya Akulova (Kazakistan)
  • Brezilya: Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara)
  • İtalya: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Meli, Giovannini)
  • Setler: 21-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12
  • Süre: 144 dakika
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Brezilya İtalya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro