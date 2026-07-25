Milletler Ligi'nde ilk finalist belli oldu: Ana Cristina damgasını vurdu
2026 FIVB Milletler Ligi Kadınlar yarı finalinde Brezilya, İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve ilk finalist oldu. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Ana Cristina maça damga vurdu. Çin-Türkiye maçının galibi, finalde Brezilya ile karşılaşacak.
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2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final etabında Brezilya, İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
İLK FİNALİST BREZİLYA
Brezilya final maçında bugün TSİ 14.30'da oynanacak Çin-Türkiye maçının galibiyle karşılaşacak. Final karşılaşması yarın TSİ 14.30'da yapılacak.
Organizasyonda üçüncülük maçı ise yarın TSİ 10.30'da oynanacak.
ANA CRISTINA MAÇA DAMGASINI VURDU
Fenerbahçe'nin yıldızı Brezilyalı Ana Cristina, İtalya karşısında 23 sayı yaparak maça damgasını vurdu.
22 yaşındaki genç yıldız, Brezilya'nın finale çıkmasında büyük rol oynadı.
MAÇTAN DETAYLAR
- Salon: East Asian Games Dome
- Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Yuliya Akulova (Kazakistan)
- Brezilya: Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara)
- İtalya: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Meli, Giovannini)
- Setler: 21-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12
- Süre: 144 dakika
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi