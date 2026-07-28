Halk TV Spor Midtjylland Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Midtjylland Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Beşiktaş, Midtjylland deplasmanına çıkacak. İlk maçı 1-0 kazanarak avantajı eline geçiren siyah-beyazlılar, rakibini eleyip üst tura yükselmeyi hedefliyor.