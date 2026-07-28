Midtjylland Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Beşiktaş, Midtjylland deplasmanına çıkacak. İlk maçı 1-0 kazanarak avantajı eline geçiren siyah-beyazlılar, rakibini eleyip üst tura yükselmeyi hedefliyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak.
30 Temmuz Perşembe egünü MCH Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Midtjylland - Beşiktaş maçı, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMİ JOHN BROOKS
İki takım arasındaki mücadeleyi İngiliz hakem John Brooks yönetecek.
Brooks'un yardımcılıklarını, İngiltere Futbol Federasyonundan Neil Davies ile Nick Greenhalgh yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi Thomas Bramall olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Peter Bankes ve Matthew Donohue görev yapacak.
BEŞİKTAŞ İLK MAÇI 1-0 KAZANDI
Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ilk mücadeleyi Orkun Kökçü'nün attığı golle 1-0 kazandı.
Siyah-beyazlılar, Midtjylland'ı elemesi durumunda 3. ön eleme turunda Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.
Hradec, ilk maçta Tromso'yu 1-0'lık skorla yenmeyi başardı.