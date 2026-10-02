MHK’ye yeni başkan: Sürhat Müniroğlu iddiası

Merkez Hakem Kurulu'nda Ferhat Gündoğdu'nun ardından yaşanabilecek değişimle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gündoğdu'nun hakemler dosyası kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesinin ardından MHK Başkanlığı için farklı isimler konuşulurken, Sürhat Müniroğlu'nun adı ön plana çıktı.

Sezgin Gelmez'in haberine göre, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden eski hakem Sürhat Müniroğlu'nun MHK Başkanlığı görevine getirilme ihtimali bulunuyor.

TFF'nin adliyeden çıkacak kararı beklediği öne sürüldü

Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgilere göre Türkiye Futbol Federasyonu, Ferhat Gündoğdu hakkında adliyeden çıkacak kararı bekliyor.

MHK'nin hakem çalışmaları ve yaklaşan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları öncesinde görev başında olması gerektiği belirtilirken, Gündoğdu hakkında çıkacak karara göre TFF'nin yeni bir başkan ataması gündeme gelebilir.

MÜNİROĞLU İSMİ ÖN PLANA ÇIKTI

MHK Başkanlığı için daha önce Kamil Abitoğlu'nun da adının gündeme geldiği belirtilirken, TFF yönetiminin kurul dışından bir ismi tercih etmesi halinde Sürhat Müniroğlu'nun öne çıkabileceği ifade edildi.

Gelmez, Müniroğlu ile bu ihtimal üzerine görüşmeler gerçekleştirildiğini ve söz konusu bilginin yakınlarından edinildiğini aktardı.

SÜRHAT MÜNİROĞLU KİMDİR?

1961 yılında Babaeski'de dünyaya gelen Sürhat Müniroğlu, Ankara Spor Akademisi'nde futbol ihtisas eğitimi aldı. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi'nde ise doktora eğitimini tamamladı.

Akademik kariyerine Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde başlayan Müniroğlu, farklı dönemlerde bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı, dekan yardımcılığı ve çeşitli akademik görevlerde bulundu.

2024 yılında profesör unvanını alan Müniroğlu, spor bilimleri alanındaki akademik çalışmalarının yanı sıra futbolun farklı kademelerinde de görev yaptı.

20 YIL HAKEMLİK YAPTI

Müniroğlu, 1983-2003 yılları arasında 20 yıl futbol hakemliği yaptı. Bu sürenin 8 yılında FIFA yardımcı hakemi olarak görev aldı.

2005 yılında TFF Merkez Hakem Kurulu'nda yedek üye ve ulusal eğitimci olarak görev yapan Müniroğlu, 2007-2008 ve 2022-2023 sezonlarında MHK'nin asıl üyeleri arasında yer aldı.

2009-2011 yılları arasında ise TFF Hakem İşleri Müdürü olarak görev yapan Müniroğlu, 2017-2019 döneminde Ankara İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

TFF'DE GÖREVE DEVAM EDİYOR

Sürhat Müniroğlu'nun halen hakem eğitimciliği, hakem analizi ve üst klasman hakem gözlemciliği alanlarında görev yaptığı aktarıldı.

Futbol, performans analizi, yetenek seçimi ve çocuklarda antrenman konularında akademik çalışmaları bulunan Müniroğlu'nun, MHK Başkanlığı için gündeme gelen isimler arasına girmesi Türk futbolunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.