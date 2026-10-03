MHK soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık derneğin feshini istedi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında yeni bir hamlede bulundu. Soruşturmada suça iştirak ettiği iddia edilen Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi hakkında fesih istemiyle davaname hazırlandı.

FERDİ KARADORUK’UN BAŞKANI OLDUĞU DERNEK İÇİN FESİH İSTEMİ

Tutuklama talebiyle sevk edilen Ferdi Karadoruk'un başkanı olduğu derneğe yönelik bu adımla, soruşturmanın boyutu derneklerin hukuki varlığına kadar genişledi.

“MENSUBİYET VE SADAKAT” İDDİASI

Derneğin feshi istemine gerekçe olarak, suça konu edilen olaylarda “maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği yönünde mesaj ve dokümanların tespit edildiği” iddiası gösterildi.

BAŞSAVCILIK FESİH TALEBİNİ MAHKEMEYE TAŞIDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan davanameyle Türk Medeni Kanunu'nun 89'uncu maddesi kapsamında derneğin feshine karar verilmesini kamu adına talep etti. (DHA)