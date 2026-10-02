Türk futbolunda son dönemde peş peşe yaşanan soruşturmalar ve disiplin süreçleri, UEFA'nın da gündemine girdi. Hakemlere yönelik yürütülen soruşturma ve bahis nedeniyle gerçekleştirilen disiplin sevklerinin ardından Avrupa futbolunun çatı kuruluşunun gelişmeleri yakından izlediği öne sürüldü.

TÜRKİYE'DEKİ GELİŞMELER MERCEK ALTINDA

İddialara göre UEFA, son haftalarda Türk futbolunda yaşanan olağanüstü gelişmeler nedeniyle kapsamlı bir değerlendirme süreci başlattı. Avrupa futbol yönetiminin, yaşanan olayların ardından Türkiye'deki süreci daha yakından takip etmek amacıyla gözlemci görevlendirmeyi değerlendirdiği belirtildi.

Özellikle futbolun yönetimsel yapısını ilgilendiren soruşturmalar ve disiplin işlemlerinin UEFA nezdinde dikkatle incelendiği ifade ediliyor.

HAKEMLER DOSYASI GÜNDEMDE

Türk futbolunun gündemini uzun süredir meşgul eden "hakemler dosyası" soruşturması kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alınmasının ardından dosya futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin daha sonra adliyeye sevk edilmesi, sürecin etkisini daha da artırdı.

SÜPER LİG HAKEMLERİNE OPERASYON

Aynı soruşturma çerçevesinde Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in de gözaltına alınması, futbol dünyasında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Hakem camiasını doğrudan ilgilendiren bu gelişmelerin ardından gözler hem adli süreçlere hem de futbol otoritelerinin alacağı kararlara çevrildi.

448 YÖNETİCİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türk futbolunda gündem yaratan bir diğer konu ise bahis gerekçesiyle gerçekleştirilen disiplin sevkleri oldu. Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan toplam 448 yöneticinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, futbol kamuoyunda geniş tartışmalara neden oldu.