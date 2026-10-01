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MHK Başkanı'nın da tazminatı varmış hem de ne para! Gönder gönderebilirsen!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun neden görevden alınamadığı ortaya çıktı. Meğer MHK Başkanı'nın da tazminatı varmış! Hem de ne para! Gönder gönderebilirsen.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
MHK Başkanı'nın da tazminatı varmış hem de ne para! Gönder gönderebilirsen!

MHK (Merkez Hakem Kurulu) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türk futbol tarihinde istifası en çok istenen isimlerden biri olarak öne çıktı.

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Gerek hakem atamaları, gerekse çelişkili kararlarıyla Gündoğdu, fazla ortalarda gözükmese de en çok gündemde kalan isimlerden oldu.
Kulüpler defalarca kez TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan görevden almasını istediler ama bu asla gerçekleşmedi. İstifa da etmedi.

MHK BAŞKANI'NIN TAZMİNATI ORTAYA ÇIKTI

MHK Başkanı'nın görevden alınamamasının ya da istifa etmemesinin ardından tazminatı da ortaya çıktı.
Son skandala ve gözaltında olmasına rağmen istifa etmeyen Gündoğdu'nun tazminatı dudak uçuklattı. Gönder gönderebilirsen.
Gazeteci Cemal Ersen'in sosyal medya paylaşımına göre Ferhat Gündoğdu'nun tazminatı 15 milyon lira. 3 yıllık da sözleşmesi bulunuyor.
3 yıllık sözleşme imzalayan tarihteki ilk MHK Başkanı olan Ferhat Gündoğdu, son skandallara rağmen görevinden ayrılmamakta direniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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