Metin Tekin: Galatasaray asla almamalı

Spor yorumcusu Metin Tekin, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Vedat Muriç için net tavrını ortaya koydu. Tekin aynı zamanda Icardi'ye veda zamanının geldiğini ve Osimhen'in arkasına Mertens tipi oyuncu şart olduğunu vurguladı.

TERİM TARAFTAR OLDU, REKORLARDAN MUTLU

Tekin, açıklamalarına Fatih Terim ile ilgili ilginç bir gözlemle başladı. Efsane teknik direktörün artık Galatasaray'ı heyecanla takip eden bir taraftar kimliğine büründüğünü belirten Tekin, Terim'in kulübe ciddi destek verdiğini ve kendi döneminde koyduğu rekorların kırılmasından dolayı keyifli olduğunu aktardı.

MURIÇ GALATASARAY İÇİN NEDEN YANLIŞ?

Tekin'in en net ve sert yorumu Vedat Muriç meselesine ilişkin oldu. Kosovalı golcünün Galatasaray için yanlış bir transfer olacağını açıkça ifade eden Tekin, karşılaştırmasını Osimhen üzerinden kurdu. "Osimhen, Muriç'ten 3 katı daha iyi fiziğe sahip" diyen Tekin, Muriç'in klasik pivot oyuncu profilinin Galatasaray'ın oyun anlayışıyla örtüşmediğini vurguladı. Muriç'e top atılması gerektiğini, hareketli ve bağlantı kuran bir oyun sergileyemediğini belirten Tekin, "Bence daha çabuk ve hızlı adam gerek" diyerek Galatasaray yönetimine "asla almayın" mesajını gönderdi.

OSIMHEN'İN ARKASINA GELECEK OYUNCU

Tekin, Galatasaray'ın ihtiyacına somut bir çözüm önerdi. Osimhen'in gerisine Mertens tipinde; hızlı, teknik, dar alanda iş yapabilen ve kombinasyon oyununa katkı sunan bir ismin şart olduğunu savunan Tekin, bu pozisyon için denenen Gabriel Sara ve Yunus Akgün'ün beklenen performansı veremediğini de sözlerine ekledi.

ICARDI'YE VEDA ZAMANI

Tekin'in bir diğer çarpıcı mesajı ise Mauro Icardi'ye yönelik oldu. Arjantinli golcünün artık Galatasaray'a yeterli katkıyı sunamadığını belirten Tekin, "Camianın Mauro Icardi'ye iyi bir veda etmesi gerekiyor" diyerek sarı-kırmızılı taraftarlara duygusal ama gerçekçi bir çağrıda bulundu.