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Halk TV Spor Metin Öztürk'ten elini sıkmayan Barış Göktürk'e tepki

Metin Öztürk'ten elini sıkmayan Barış Göktürk'e tepki

Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk, Barış Göktürk'ün elini sıkmaması üzerine konuştu. Öztürk herkese elini uzattıklarını vurguladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Metin Öztürk'ten elini sıkmayan Barış Göktürk'e tepki

Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk, Süper Lig'de 2026 - 2027 sezonu fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk fikstür çekimi öncesinde elini sıkmayı reddeden Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'e tepki gösterdi.

"SEÇİM VAADİNİ YERİNE GETİRDİ"

Herkese elini uzattıklarını vurgulayan Metin Öztürk, "Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı, "Seçilirsem Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım demişti, seçim vaadini yerine getirdi. Bu tür popüler şeyler olabilir. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu sene de şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Biz hiçbir takımı birbirinden farklı görmüyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay'ın jübilesinde Can Bartu ile forma değiştirdiği anlar var. Biz o nesli daha değerli buluyoruz, bu tarz davranışlar yerine" dedi.

Fikstür çekiminde Galatasaray Fenerbahçe gerginliğiFikstür çekiminde Galatasaray Fenerbahçe gerginliği

"GÜZEL BİR KURA ÇEKİMİ OLDU"

Metin Öztürk kura çekimi için ise "Güzel bir kura çekimi oldu. Bizim için hoş ve sempatik olan tarafı, 1'in seçilmesi oldu. Biz şampiyonluklara alışığız. İlk hafta Çorum'u misafir edeceğiz. Eminim ki keyifli bir sezon olacaktır. Aynı zamanda Avrupa kupaları da başlıyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde, diğer takımlar farklı liglerde mücadele edecekler" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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