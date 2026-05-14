Metin Diyadin zorda

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek finalde TÜMOSAN Konyaspor’un rakibi oldu. Karşılaşmanın ardından Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ART ARDA TRABZONSPOR MAÇLARI

Ligde kalma adına hafta sonunda Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirten Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, “Özellikle bu hafta 2 tane Trabzonspor maçı oynayacağız ve zorlu bir süreçteyiz. Ligde kalmamız gerekiyor. Bu anlamda da bazı oyuncularımızın, isim saymama gerek yok, sakatlık olsun, başka sebepler olsun, takımdan ayrıldılar. Artı hafta sonu oynayacağımız maçtan dolayı çok daraldı kadro.

ROTASYONUN DA ROTASYONU

Bu maç rotasyonun da rotasyonu gibi oldu ama gerçekten çocuklar çok iyi mücadele ettiler. 3-4 tane genç ve yetenekli oyuncumuz var. Gönül ister ki çok rahat ortamda bu çocuklara çok daha fazla şans verelim. Sevindiğimiz taraf da çocuklar çok iyi oynadı. Süre almayan oyuncular, az alanlar ve onlarla altyapıdan bizim çocuklarımız da gayet iyi oynadı. Ancak odaklanacağımız tek maç var. Hafta sonu ligde kalma adına Trabzonspor maçı için çok önemli bir maça gideceğiz. İnşallah buraya ligde kalıcı olarak döneriz” ifadelerini kullandı.