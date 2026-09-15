Mesut Özil ile TFF 1. Lig ekibi anlaşmıştı: Ne zaman başlayacaklarını duyurdu

Türk asıllı eski Alman futbolcu Mesut Özil devam eden akademi projesine dair açıklamalarda bulundu. AKP'nin saha programları için Sakarya'ya giden Mesut Özil, akademinin yaklaşık bir yıl sonra faaliyete geçeceğini duyurdu.

"AKADEMİ KURMA HAYALİM VAR BİR SENE SONRA BİTECEK"

11-18 yaş arasındaki çocukları eğiteceklerini belirten Mesut Özil konuşmasında "Çocuklar hem imza istiyor, hem fotoğraf istiyor. Ümraniye'de şuan inşaat halinde, bir akademi kurma hayalim var, bir sene sonra bitecek. 11 ile 18 yaş arası, bir sistem getirerek gençlerin elinden tutup Avrupa'nın en büyük sahnelerinde kendilerini göstermeleri için çaba göstereceğiz. Hedefimiz tabi ki de gençlerin elinden tutup, saygılı sevgili ve ahlaklı şekilde sporu sevdirmek olacak. Elimden gelen mücadeleyi vereceğim" dedi.

"ÜMRANİYESPOR İLE ÇALIŞIP GENÇ NESİLLERİ HAYALİNE KAVUŞTURMAK İSTİYORUM"

Mesut Özil akademiye dair daha önce de "Ümraniye'de akademi kuracağım. Ümraniyespor ile çalışıp genç nesillerin ellerinden tutup onları hayallerine kavuşturmak istiyorum. Hedefimiz bu gençlerin en güzel şekilde kendilerini hem Türkiye'de hem yurt dışında temsil etmelerini sağlamak. Onları profesyonel olarak dünya sahnesine çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.