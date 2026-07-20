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Messi: Bu yaranın kapanması zor olacak

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kaybettikleri maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Messi: Bu yaranın kapanması zor olacak

2026 Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin, finalde İspanya ile karşı karşıya geldi.
Uzatmalara giden maçta Arjantin'i 1-0 yenen İspanya, Dünya Kupası şampiyonu oldu.

MESSI'DEN PAYLAŞIM

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Acı çok büyük ve bu yaranın kapanması zor olacak. Ancak aynı zamanda tüm güzellikleri de kalbimde taşıyorum... Her şeyimizi ortaya koyarak geriden gelip kazandığımız ve sonsuza dek hafızalarda kalacak maçları, bu takımın emeği ve çabasıyla birleşerek bizi bir kez daha dünyanın en iyileri arasına taşıyan koskoca bir ülkenin desteğini...

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Bugün başardıklarımızın değerini idrak etmek zor gelse de bu takım üst üste iki Dünya Kupası finaline yükselmeyi başardı.

Her bir iyi dilek ve mesaj için yürekten teşekkür ederim. Bir kez daha ülke olarak kenetlenmeyi ve Arjantinli olmanın o muazzam gururunu paylaşarak hep bir arada kalmayı başardık.

Ayrıca şampiyonluklarından ötürü İspanya'yı da tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Lionel Messi Arjantin Dünya Kupası İspanya
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