2026 Dünya Kupası'nın en çok beklenen anlarından biri bu gece yaşanacak.

Son şampiyon Arjantin, unvan savunmasına Cezayir karşısında başlayacak.

Tüm gözler ise kariyerindeki altıncı Dünya Kupası'na çıkan 38 yaşındaki Lionel Messi'nin üzerinde olacak.

Arjantin'in Kansas City'de oynayacağı mücadele, Messi açısından da tarihi bir anlam taşıyor. Yıldız futbolcu milli formayla 200. maçına çıkmaya hazırlanırken, teknik direktör Lionel Scaloni ve takım arkadaşları onun hâlâ takımın en büyük ilham kaynağı olduğunu vurguluyor.

2022'de Katar'da kupaya uzanan Arjantin, üst üste Dünya Kupası kazanan ilk takım olma hedefiyle turnuvaya geliyor.

64 YIL SONRA BAŞARMAK İSTİYOR

Bu başarıyı en son 1962'de Brezilya elde etmişti. Messi 64 yıl sonra bu başarıya ulaşmak için sahaya çıkacak.

Ancak rakip Cezayir de hafife alınmıyor. Son dönemde dikkat çekici sonuçlar alan Kuzey Afrika temsilcisi, sürpriz peşinde. Arjantin cephesi ise 2022'de Suudi Arabistan karşısında yaşanan şok açılış yenilgisinin tekrarlanmaması için temkinli davranıyor.

Bu geceki karşılaşma sadece bir grup maçı değil; futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin son Dünya Kupası yolculuğunun da ilk perdesi olacak