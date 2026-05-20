Meryem Boz Eskişehir L Tipi Cezaevi’ne gitti

Kadınların spora erişimini artırmak ve sosyal hayata adaptasyon süreçlerine katkı sağlamak amacıyla yürütülen organizasyonda; temel voleybol eğitimlerinin yanı sıra takım ruhu, disiplin, iletişim ve motivasyon odaklı etkinlikler de düzenlendi. Ayrıca organizasyon kapsamında Türk müziğinin sevilen isimlerinden Dilan Çıtak da Levent Dörter ile sevilen şarkılarını seslendirdi.

MERYEM BOZ: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ BİRLİKTE YAŞADIK

Proje boyunca kadınların gösterdiği ilgi ve gelişimin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Meryem Boz, “Eskişehir L Tipi Cezaevi’nde 2 ay boyunca, Meryem Boz Spor Akademisi olarak 88 kadına voleybol antrenmanı yaptırdık. Bu yolculuğu bir gösteri maçı ve kapanışla taçlandırdık. Sporun birleştirici gücünü ve müziğin evrensel dilini birlikte yaşadık. Çünkü biz sadece spor öğretmiyoruz; umut aşılıyoruz, özgüven kazandırıyoruz ve ‘ben de yapabilirim’ duygusunu büyütüyoruz” dedi.

'GÜÇLÜ KADINLAR, GÜÇLÜ YARINLAR DEMEK'

İki ay boyunca atılan her adımın yeniden ayağa kalkmanın bir parçası olduğuna değinen Meryem Boz, “Bu sürece emek veren başantrenörümüz Yücel Sevindi’ye, yardımcı antrenörlerimiz Emine Çobanoğlu ve Beyza Saka’ya, spor kulübü sorumlumuz Birsen Özdamar’a, büyük bir özveriyle antrenmanlara katılan güçlü kadınlarımıza, her koşulda desteğini esirgemeyen ceza infaz kurumu yönetimine ve katkılarından dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne gönülden teşekkür ederim.

Bu anlamlı günde bizimle olan, bizi yalnız bırakmayan sevgili dostum Dilan Çıtak, ekibi ve Levent Dörter’e ayrıca teşekkürler. İyi ki buradaydık, iyi ki birlikteydik. Güçlü kadınlar, güçlü yarınlar demek. Biz bugün bunun sadece başlangıcını yazdık” ifadelerini kullandı.