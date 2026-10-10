Mert Hakan Yandaş sonunda sessizliğini bozdu: Yaşadıklarını anlattı

Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Mert Hakan Yandaş'tan flaş bir paylaşım geldi.

MERT HAKAN YANDAŞ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurguladı. Yandaş'ın paylaşımı şu şekilde:

1,5 yıl boyunca sadece futboldan uzak kalmadım. Hayallerimle sınandım, sabrımla savaştım, içimde kimsenin bilmediği yaralar taşıdım. Herkes için zaman geçti, benim içinse her gün ayrı bir mücadeleydi.

Asla pes etmedim ve özlemini çektiğim o anı bugün yeniden yaşadım. Ait olduğum yere; yeşil sahalara, futbola ve şanlı Fenerbahçe formasına yeniden kavuştum.

Zor zamanlarımda yanımda olan, desteğini bir an olsun esirgemeyen ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına yürekten teşekkür ederim.

Sizleri çok özledim, çok seviyorum.

Şimdi, kaldığımız yerden, çok daha güçlü!

AYLARCA FORMA GİYEMEDİ

Bahis soruşturması kapsamında bir süre tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş serbest kaldıktan sonra da PFDK kararı nedeniyle yaklaşık 1.5 yıl sahalardan uzak kaldı.