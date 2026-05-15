Mert Hakan Yandaş: Fenerbahçe'de 1907 TL'ye oynarım

Fenerbahçe’de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Mert Hakan Yandaş, Ali Koç yönetiminden bir yöneticiyle görüştü. Sarı-lacivertlilere olan bağlılığını dile getiren Mert Hakan Yandaş, sözleşme uzatmak istediğini ifade etti.

"1907'TL'YE BİR SEZON OYNAMAYA HAZIRIM"

Mert Hakan Yandaş’ın “Ben Fenerbahçe'de bir yıl ücretsiz oynamak istiyorum. Camiaya borcumu ödemek istiyorum. Başkan adaylarına şunu söylemek istiyorum; 1907 TL'ye bir sezon oynamaya hazırım" dediği iddia edildi.

31 yaşındaki futbolcu, yasa dışı bahis operasyonu nedeniyle bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

TFF'DEN CEZA ALDI

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği hak mahrumiyeti cezası nedeniyle Mert Hakan Yandaş cezası bitene kadar forma giyecek.