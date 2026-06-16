Melissa Vargas'ın sırrını Elif Şahin ortaya çıkardı

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Milli takımın yıldızlarından Elif Şahin ise "Yani sakatlıksız dışında dinlendiğim bir ay oldu benim için. Neredeyse işte 25 güne yakın bir dinlendim ve hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Birinci hafta tamam iyiydi. İkinci hafta böyleyim; "ya daraldım yani, benim bir şey yapmam lazım, bir şeyler yapmam lazım." Bir şeyler kaçırıyormuşum gibi hissediyordum" dedi.