Melissa Vargas'ın sırrını Elif Şahin ortaya çıkardı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi 2. etabında sahne alacak. Zorlu maçlar öncesi Melissa Vargas'ın sırrını Elif Şahin ortaya çıkardı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 2. etap maçlarına hazır. Ay yıldızlı ekibimiz yarın başlayacak turnuvanın son hazırlıklarını Ankara'da tamamladı.
Milli takımın as oyuncuları Brezilya'daki ilk etap maçlarında yer almamıştı. Millilerimiz ilk etapta 2 galibiyet, 2 yenilgi almıştı. 2. etapta ise as oyuncularımız sahne alacak.
Filenin Sultanları'nın skorer ismi Melissa Vargas da ilk etapta yoktu. Ankara'da ise sahada olacak.
Melissa Vargas, "Bunu evden izlemek tuhaf bir deneyim oldu. Ama bu genç ve yeni jenerasyon oyuncularını izlemek gurur vericiydi. Çok iyi iş çıkardılar. İyiydi" diyerek gençleri övdü.
Milli takımın yıldızlarından Elif Şahin ise "Yani sakatlıksız dışında dinlendiğim bir ay oldu benim için. Neredeyse işte 25 güne yakın bir dinlendim ve hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Birinci hafta tamam iyiydi. İkinci hafta böyleyim; "ya daraldım yani, benim bir şey yapmam lazım, bir şeyler yapmam lazım." Bir şeyler kaçırıyormuşum gibi hissediyordum" dedi.
Elif Şahin "Sonra işte biz antrenmanlara başladık. Kızlar Brezilya'ya gitti. Onları izlemek çok güzeldi. Onların adına da mutluyum açıkçası. 2009'lular vardı, 2006'lular vardı, yeni gelenler... Çok güzel bir tecrübe oldu onlar için" diye konuştu.
Milli oyuncu, "İyi de iş başardılar bence, 2 galibiyetleri var. Genel olarak bence turnuvayı güzel geçirdiler. Onların adına mutluyum. Şimdi bir Ankara ayağımız var. Her zaman Türkiye'de oynamak muhteşem, yer fark etmiyor. Ankara özellikle benim memleketim yani" ifadelerini kullandı.
Elif Şahin ile Melissa Vargas, S Sport'ta bir araya gelerek soruları da yanıtladı. Bu sırada Melissa Vargas'ın bir sırrını da Elif Şahin ortaya çıkardı.
"Takım olarak ne dinlemeyi seviyorsunuz?" sorusuna Melissa Vargas önce "Her şeyi dinliyoruz. Tek bir şarkı yok" cevabını verdi.
Ancak araya giren Elif Şahin, "Mile, türkçe arabesk seviyor; Ahmet Kaya" diyerek sırrı açıkladı. Elif, "Fitness yaparken Ahmet Kaya dinliyoruz" diye de ekledi.