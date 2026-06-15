Mehmet Zahit Çınar 29 yaşında veda etti

Mehmet Zahit Çınar, Adana 01 FK ile yollarını ayırdı. Tecrübeli futbolcu sosyal medyadan yayımladığı veda mesajında herkesten helallik istedi.

TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

Adana 01 FK'da yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken tecrübeli isim ayrılığını resmen duyurdu. Mehmet Zahit Çınar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla sarı-siyahlı kulüple yollarını ayırdığını açıkladı. Adana 01 FK formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ve bu dönemin kariyerinde unutulmaz bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çınar, herkese tek tek teşekkür etti.

KULÜP PERSONELİNİ UNUTMADI

Çınar veda mesajında Kulüp Başkanı Menderes Kutlu'ya gösterdiği destek, Genel Kaptan Burak Erdem'e transferdeki katkısı ve sezon başında kendisine güvenen Bekir İrtegün'e içtenlikle teşekkür etti. Teknik kadrodan Ömer Mahir ve Mehmet Yılmaz'ı, takım arkadaşlarını ve kulüp personelini de unutmayan Çınar, tribünleri de ayrı bir parantezle andı.

"KALBİMDE HER ZAMAN ÖZEL BİR YERİN OLACAK"

Çınar mesajını şu sözlerle noktaladı:

Adana 01 FK'nın kalbimde her zaman özel bir yeri olacak. Hakkınızı helal edin, yolunuz açık olsun.