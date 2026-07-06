Meğer Dursun Özbek Osimhen'e söz vermiş: Ortaya çıktı

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, başkan Dursun Özbek'in Victor Osimhen'e verdiği söz ortaya çıktı.

Gazeteci Levent Tüzemen, Libero TV Youtube kanalında sarı kırmızılı kulüple ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e çok talip çıktığını ileri süren Tüzemen, "Ancak başkan Dursun Özbek, bırakma yanlısı değil. Kadroyu bozmak istemiyor" iddiasında bulundu.

"DURSUN ÖZBEK TALİMAT VERDİ"

Levent Tüzemen, sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in son toplantıda yöneticelere talimat verdiğini de söyledi. Özbek'in transfer çalışmalarının gizli tutulmasınrı istediğini ileri süren Tüzemen, "Eğer bu transfer görüşmelerinde isimler ortaya çıkarsa sıkıntı yaratırım demiş" ifadesini kullandı.

"OSIMHEN SÖZ ALDI"

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen'in başkan Dursun Özbek ve yöneticilerle görüşme yaptığı da ortaya çıktı. Tüzemen, "Victor Osimhen, Galatasaray yönetiminden 'Gelecek sezon daha iyi takım olacağız' sözünü aldı" diye konuştu.