Mauro Icardi'ye 8 milyon şoku: İcralık oldu

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ve ev sahibi arasında gerilim yükseldi.

Icardi, Göktürk’te oturduğu lüks villanın 4 aylık bedeli olan yaklaşık 8 milyon lirayı ödemeden evi tahliye etti.

Sabah’ta yer alan habere göre; Ev sahibi sözleşme gereği kalan bedeli ödemekle yükümlü olan Icardi’yi icraya verirken, yıldız oyuncu icraya itiraz etti. Ev sahibi bu kez de itirazın iptali davası açtı.

GÖKTÜRK’TEN VİLLA KİRALAMIŞTI

Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi, geçen yıl Göktürk’te ev kiraladı.

Evin yıllık kirası 504 bin dolar (yaklaşık 23 milyon 330 bin lira) olduğu ifade edildi.

4 AY KALA EVİ BOŞALTIP GİTTİ

Icardi, sözleşmesinin bitimine 4 ay kala evi boşalttı.

Bu gelişme sonrası ev sahibi kalan 4 aylık kira bedeli olan 8 milyon lirayı da ödemesini istedi.

Evi kiraya veren şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne itirazın iptali için dava açtı.

Icardi olumsuz yanıt verince ev sahibi icraya başvurdu ve Arjantinli yıldız icraya itiraz etti.

Şirket, sözleşme gereği kalan 4 aylık kiranın da ödenmesi gerektiğini ifade etti ve mahkeme dosyayı kabul etti.

Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

Çıkacak karar büyük bir merakla bekleniyor.