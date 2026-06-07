Mauro Icardi'nin menajerinden açıklama geldi

Galatasaray ile olan sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldıza yeni sözleşme teklif etmiş ancak geri dönüş alınamadı.

MENAJERİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Erdem Açıkgöz'e konuştu.

Görüşmelerin sürdüğünü belirten Pino, "Bu hikayenin bin farklı versiyonu ortaya atıldı. Galatasaray taraftarlarının da birçok şeyi anlayabilmesi için doğru zamanda konuşacağım. Şu anda Başkan ile görüşüyorum ve birlikte en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz." dedi.

ICARDI'NİN PERFORMANSI

Galatasaray'da geride bırakılan sezon toplam 47 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 16 gol atarken 3 asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.