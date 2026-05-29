Mauro Icardi planlar arasında yok: Yönetim yeni forvet arıyor

Galatasaray ile sözleşmesi biten Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı yönetimden yeni teklif alan Arjantinli yıldız, cevabını tatil dönüşünde verecek.

Başkan Dursun Özbek'in kalmasını istediği Icardi'ye 1 yıl için 4 milyon euroluk teklif yapıldı.

MENAJERİ YETERLİ BULMADI

Icardi'nin menajeri Elio Pino, 10 milyon euro kazanan tecrübeli golcüye önerilen maaşı ve kontrat süresini yeterli bulmadı.

Galatasaray cephesi, yapılan teklifi güncellemeyi düşünüyor.

OKAN BURUK'UN PLANLARINDA YOK!

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Icardi'nin durumundan bağımsız olarak golcü takviyesi yapılmasını istiyor.

Icardi'nin durumuna göre hareket etmeyecek olan Buruk, Osimhen'e alternatif yeni bir isim arıyor.

Başakşehir'de forma giyen Bertuğ Yıldırım için nabız yoklayan Galatasaray, genç oyuncuyu transfer etmeyi planlıyor.

Takımda kalması halinde 3. forvet olacak olan Icardi'nin takımdan ayrılma ihtimalinin daha yüksek olduğu aktarıldı.

OSIMHEN'İN ARKASINDA BEKLEDİ

Japonya'da tatiline devam eden Mauro Icardi, sezonu Osimhen'in arkasında bekleyerek geçirdi.

Tecrübeli golcü, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 14 gol atarken 1 de asist yaptı.

Toplamda bin 313 dakika sahada kalan Icardi, 94 dakikada bir skor katkısı vermeyi başardı.

Tüm kulvarlarda ise 47 maça çıkan Arjantinli, 16 gol - 3 asistle oynadı.