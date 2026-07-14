Mason Greenwood transferinde masadan kalktılar: İspanyolları kızdıran olay
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mason Greenwood, İstanbul'a geliyor. Oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulüp olan Atletico Madrid, transfer sürecinde yaşananlar nedeniyle masadan kalktı.
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe uzun süredir uğraş verdiği Mason Greenwood transferini bitirme aşamasına geldi.
MASON GREENWOOD'LA 4 YILLIK ANLAŞMA
Oyuncunun ardından kulübü Marsilya'yla da anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, 4 yıllık anlaşmayı imzalamayı bekliyor. Bugün İstanbul'a gelecek olan yıldız futbolcu sağlık kontrolünün ardından imzayı atacak.
ATLETICO MADRID TRANSFER MASASINDAN KALKTI
La Liga ekiplerinden Atletico Madrid de bir süre Mason Greenwood'la ilgilense de transferde geri adım attı. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; İspanyol kulübü, oyuncunun transfer görüşmelerindeki tavrı nedeniyle geri adım attı.
GERİ DÖNÜŞ YAPMADI
Haberde Greenwood'un Atletico Madrid Teknik Direktör Diego Simeone'ye iki gün boyunca geri dönüş yapmadığı vurgulandı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi