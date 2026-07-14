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Halk TV Spor Mason Greenwood transferinde masadan kalktılar: İspanyolları kızdıran olay

Mason Greenwood transferinde masadan kalktılar: İspanyolları kızdıran olay

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mason Greenwood, İstanbul'a geliyor. Oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulüp olan Atletico Madrid, transfer sürecinde yaşananlar nedeniyle masadan kalktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mason Greenwood transferinde masadan kalktılar: İspanyolları kızdıran olay

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe uzun süredir uğraş verdiği Mason Greenwood transferini bitirme aşamasına geldi.

MASON GREENWOOD'LA 4 YILLIK ANLAŞMA

Oyuncunun ardından kulübü Marsilya'yla da anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, 4 yıllık anlaşmayı imzalamayı bekliyor. Bugün İstanbul'a gelecek olan yıldız futbolcu sağlık kontrolünün ardından imzayı atacak.

Mason Greenwood transferinde masadan kalktılar: İspanyolları kızdıran olay - Resim : 1

ATLETICO MADRID TRANSFER MASASINDAN KALKTI

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid de bir süre Mason Greenwood'la ilgilense de transferde geri adım attı. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; İspanyol kulübü, oyuncunun transfer görüşmelerindeki tavrı nedeniyle geri adım attı.

GERİ DÖNÜŞ YAPMADI

Haberde Greenwood'un Atletico Madrid Teknik Direktör Diego Simeone'ye iki gün boyunca geri dönüş yapmadığı vurgulandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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