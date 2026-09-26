Mason Greenwood İstanbul’daki yeni evini buldu: Aylık kirası dudak uçuklattı

Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki İngiliz yıldızı Mason Greenwood, İstanbul’daki yeni hayatına uyum sağlamak adına önemli bir adım attı. Sezon başında sarı-lacivertli ekibe transfer olan futbolcunun, İstanbul’da konaklayacağı lüks villayı Beykoz’da tercih ettiği bildirildi.

SAMANDIRA TESİSLERİNE YAKIN

Edinilen bilgilere göre Greenwood, özel bir danışmanlık şirketi aracılığıyla kendisi için uygun bir ev arayışına girdi. Futbolcunun, Fenerbahçe’nin Samandıra’daki tesislerine ulaşım kolaylığı nedeniyle Beykoz’daki villada karar kıldığı aktarıldı.

7 YATAK ODASI 2 SALON VAR

Greenwood’un yeni adresi olarak gösterilen villanın geniş yaşam alanlarıyla dikkat çektiği belirtildi. Haberde, villada 7 yatak odası ve 2 salonun yanı sıra geniş bir bahçe ve özel yüzme havuzu bulunduğu bilgisine yer verildi.

AYLIK KİRA BEDELİ 2 MİLYON TL

Lüks villanın kira bedelinin ise aylık yaklaşık 2 milyon TL olduğu öne sürüldü. Bu rakam, Greenwood’un İstanbul’daki yeni yaşamının maliyetini de gündeme taşıdı.

Fenerbahçe, Greenwood transferini Temmuz 2026'da resmen açıklamış ve İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Kulübün KAP bildirimine göre transfer bedeli 39 milyon euro olarak açıklanmıştı.