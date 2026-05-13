Marina, Arina ve şimdi de Vita: Galatasaray'ın transferi açıklandı

Sultanlar Ligi'ndeki Rus yıldızlara bir yenisi daha ekleniyor. Galatasaray'ın anlaştığı Vita Akimova İtalyan takımına veda etti.

Marina, Arina ve şimdi de Vita: Galatasaray'ın transferi açıklandı

Sultanlar Ligi'ne damga vuran Rus yıldızlara bir yenisi daha ekleniyor.
VakıfBank'ta Marina Markova sezona damgasını vurdu. Sarı siyahlı takımın sayı makinesi kupalarda önemli rol oynadı. 25 yaşındaki Marina Markova, Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna da damgasını bastı.

Fenerbahçe'de de Arina Fedorovtseva, öne çıkan isimlerdendi. 22 yaşındaki Arina, takımının en skorer ismi olarak sezonu kapattı.

VITA AKIMOVA VEDALAŞTI

Şimdi sıra Vita Akimova'da. Rus voleybolunun son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çeken yıldızlardan olan Akimova, Galatasaray'la aylar öncesinden anlaşmıştı. İtalya'da lig bitince Vita takımı Vero Volley Milano'dan ayrıldı. İtalyan takımı 1.97 boyundaki yıldıza veda ederken, "Teşekkürler Vita. Geleceğinde başarılar" açıklamasını yaptı.
23 yaşındaki pasör çarazı yeni sezonda Galatasaray forması giyecek ve Sultanlar Ligi'ndeki Rus rekabeti daha da renkli boyuta ulaşacak.

