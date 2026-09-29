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Halk TV Spor Mardin'e geldi imzayı attı: İlk hedefini açıkladı

Mardin'e geldi imzayı attı: İlk hedefini açıkladı

Bulgar teknik adam Petev Mardin 1969 Spor'a imzayı attı ve ilk hedefini açıkladı.

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Mardin'e geldi imzayı attı: İlk hedefini açıkladı

Mardin 1969 Spor’da teknik direktörlük görevine getirilen Bulgar çalıştırıcı Ivaylo Petev için imza töreni gerçekleştirdi.

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Marin 1969 Spor’da teknik direktörlük görevine getirilen Ivaylo Petev için imza töreni düzenlendi. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda düzenlenen törene Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Asbaşkan Veysi Duyan, Başkan Vekili Polat Kasap, Basın Sözcüsü Kadir Üründü ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

‘İLK HEDEFİMİZ TAKIMIN SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK’

İmza töreninde konuşan Petev, “Bu kulübe imza atmamın nedeni, bu kulübün vizyonuyla benim vizyonumun aynı olmasıdır. Aynı hedef doğrultusunda, aynı çatı altında aynı mücadeleyi vermeyi hedefliyoruz. İlk hedefimiz takımın seviyesini yükseltmek. Bunu yapmak için önümüzde çok zorlu ve uzun işlerimiz var. Birlikte her şeyi başarabiliriz. Takımın mevcut durumu kötü değil, ama oyunculardan beklentilerim çok büyük. Hep beraber mükemmele erişeceğiz. İyi bir oyun ortaya koymalıyız ve özellikle bu taraftarımızın önünde iyi bir performans sergilemeliyiz" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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