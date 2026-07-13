Marco Asensio son noktayı koydu

Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli futbolcu Marco Asensio, yeni sezon öncesi TRT Spor'a konuştu.

''FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM''

Sarı-lacivertli takımda çok mutlu olduğunu belirten Asensio, "Şanslıyım ki çok güzel bir kariyerim oldu ve hala da güzel bir kariyer sürdürüyorum. Şimdi ise burada, Fenerbahçe'de çok mutluyum. Taraftarımızı mutlu etmeye devam etmek ve birlikte tüm hedeflerimize ulaşmak için büyük bir istek duyuyorum." diyerek hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.

''10 NUMARA POZİSYONUNDA RAHATIM''

10 numara pozisyonunda rahat olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, "10 numara pozisyonunda kendimi daha rahat hissediyorum. Özelliklerimi en iyi ortaya çıkarabildiğim pozisyon olduğunu düşünüyorum." dedi.

''ÇOK İLGİ ÇEKİCİ''

Marco Asensio takımın oyun anlayışı ile ilgili, "Oynamak istediğimiz futbol çok ilgi çekici ve hücum odaklı. Bu oyun anlayışı, elimizdeki oyuncu grubuyla da mükemmel şekilde örtüşüyor." yorumunu yaptı.

''BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYACAĞIM''

Yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceğini belirten Asensio, "Bu sezon 10 numaralı formayı giyeceğim. Fenerbahçe taraftarı için de çok özel ve önemli bir numara olduğunu düşünüyorum. Bu formayı büyük bir gururla taşıyacağım." sözlerini sarf etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini ifade eden Asensio, "Fenerbahçe gibi bir kulüp her zaman Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedeflemelidir. Bizim de hedefimiz bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı istiyoruz." dedi.