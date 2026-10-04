Mancini Türkiye maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu: Hafife almak hata olur

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile karşılaşacak İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bologna'daki Renato Dell'Ara Stadı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mancini, Türkiye karşılaşmasının kendileri açısından kolay geçmeyeceğini söyledi. İtalyan teknik adam, ay-yıldızlı ekibin bazı önemli oyuncularından yoksun olmasına rağmen güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Mancini ayrıca Vincenzo Montella'nın çalışmalarına da değinirken, İtalya'nın kısa süre önce Fransa karşısında oynadığı maçın ardından kadroda değişiklikler yapacağının sinyalini verdi.

"TÜRKİYE'Yİ HAFİFE ALMAK HATA OLUR"

Türkiye'nin Belçika karşısında aldığı mağlubiyetin ardından sahaya çıkacağını hatırlatan Mancini, rakiplerinin kolay bir takım olduğu düşüncesinin büyük hata olacağını ifade etti.

Mancini, "Yapılmaması gereken hata; kesinlikle Türkiye'nin kolay bir rakip olduğunu düşünmek olur. Türkiye'nin, Belçika mağlubiyetinden geldiğini hatırlamamız gerekmekte. Onları hafife almak gerçekten bir hata olur. Dolayısıyla bunun basit, kolay bir maç olacağını düşünmemek gerekir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK İYİ OYUNCULARDAN OLUŞUYOR"

Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın forma giyemeyecek olmasının İtalya açısından avantaj sağlayıp sağlamayacağı sorulan Mancini, Türkiye'nin genel kadro kalitesine dikkat çekti.

İtalyan teknik adam, "Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir milli takım olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok iyi oyunculardan oluşan bir milli takım" yanıtını verdi.

Montella'nın görevine de değinen Mancini, "Montella'nın özellikle takımı Dünya Kupası'na götürme başarısı göstererek gerçekten çok önemli adımlar attığını düşünüyorum. Fakat şu anda zor bir dönemden geçmekte. Özellikle bu döneme baktığımız zaman önemli bazı oyunculardan yoksun olarak çıkacaklar karşımıza ama yine de zor bir maç olacak" dedi.

"FİKRİMİ DEĞİŞTİRMEDİM"

İtalya'nın daha önce Türkiye'yi 4-1 mağlup etmesine rağmen rakip hakkındaki görüşünün aynı olduğunu belirten Mancini, ay-yıldızlı ekibin teknik kapasitesine vurgu yaptı.

Mancini, "Ben kesinlikle fikrimi değiştirmedim. Gerçekten özellikle teknik özellikleri çok üst safhada olan oyunculara sahip bir takım olduğunu düşünüyorum. Şu anda işlerin yolunda gitmediği bir dönemden geçmekteler. Özellikle Dünya Kupası'nda gerçekten büyük bir talihsizlik yaşadıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İTALYA'DAN KADRODA DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Gruptaki durumun önemli olduğunu ancak karşılaşmaları ayrı ayrı değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Mancini, Fransa maçının üzerinden yalnızca iki gün geçtiğini hatırlattı.

İtalyan teknik adam, "Oyuncularım bugüne kadar gerçekten ellerinden geleni yaptılar ve yapmaya devam edecekler. Sadece 2 gün önce Paris'te Fransa'ya karşı oynadık. Tabii ki bir önceki maça kıyasla bazı değişiklikler yapacağız" dedi.

Mancini, yoğun maç programının futbolcular üzerinde oluşturabileceği yorgunluğa da dikkat çekerek, "Aynı takımla çıkmak bu kadar kısa bir süre içerisinde gerçekten oyuncular için de yorucu olabiliyor diye düşünüyorum. O yüzden rotasyonu kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.