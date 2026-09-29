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Mancini: İstediğim bu değildi

Milli takımı 4-1 yenen İtalya'da Mancini maç sonu "İstediğim bu değildi" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mancini: İstediğim bu değildi

Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 4-1 yenilen Milli takımda büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Mücadele sonrasında İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İtalyan teknik adam "Önemli olan Türkiye karşısında kazanmaktı" dedi.
Mancini Türkiye karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetin önemli olduğuna da vurgu yaptı ve takımının özellikle ilk yarıdaki performansını değerlendirirken, ikinci bölümde oyundan düşmelerine rağmen oyuncularının reaksiyonundan memnun olduğunu belirtti.
Mancini, "İlk yarı iyi oynadık ama sonrasında oyundan düşmemize rağmen istediğim reaksiyonu oyuncularım gösterdi. Önemli olan Türkiye karşısında galibiyet alabilmekti." dedi.

"İSTEDİĞİM BU DEĞİLDİ AMA"

İtalyan teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "Bundan sonra da aynı şekilde oynayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. İstediğim oyun tam olarak bu değildi ama galibiyet çok önemliydi."


Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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