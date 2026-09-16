Lukaku ve Muriç iddiası! "Yine mi hakemler demeyin" diyerek açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig'e istediği gibi başlayamadı. Sarı lacivertli takımda puan kayıpları sürerken, teknik direktör İsmail Kartal krizi de patladı. İstifa eden Kartal, başkan Aziz Yıldırım'ın çabalarıyla geri döndü ama Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında da golsüz berabere kaldı.

LUKAKU VE MURİÇ İDDİASI

Fenerbahçe'nin iki santrforu Lukaku ve Muriç ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Mevlüt Tezel, Lukaku ve Muriç'i dövmenin serbest olduğunu ileri sürdü. Tezel, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'nin kötü oynadığı için puan kaybettiğinin söylendiği Gaziantep maçında bile iki topu direkten döndü, yüzde yüz gollük üç pozisyon kaçırdı.

Evet, Fenerbahçe çok daha iyi oynayabilir. Bunun önünde iki engel var. Birincisi İsmail Kartal'ın yanlış tercih ve taktikleri.

İkincisi ise hakemler!

"Yine mi hakemler" demeyin!

Lig boyunca verilmeyen penaltılar, gösterilmeyen kartları es geçiyorum.

Farkında mısınız; Romelu Lukaku ve Vedat Muriç'i Türkiye'deki maçlarda çekmek, itmek serbest!



İri cüsseli ya da uzun boylu diye bir futbolcuyu itmenin ve çekmenin faul olmadığına dair bir kural mı var?

Daha kötüsü; Lukaku ve Muriç her maç sahada dayak yiyor ve dayak atanlara kart gösterilmiyor.

Hep yazıyorum; Fenerbahçe hakemleri de yenmek zorunda!

Lütfen biri bunu bana açıklasın; sekiz oyuncu değişikliği ve dört sarı kartın ve uzun süreli tartışmaların olduğu 2. yarıda Mehmet Türkmen maçı sadece 3 dakika uzattı.

Hatta uzatma dakikalarında bile oyunun durduğu anlar varken maçı tam 90+3. dakikada bitirdi!